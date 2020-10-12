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    Berat Albayrak'tan 'Oruç Reis' paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Akdeniz'e demir almasına ilişkin "Seferin kutlu, yolun açık olsun" dedi.
    • DHA
    • 12.10.2020 - 14:17
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    Berat Albayrak'tan 'Oruç Reis' paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakım çalışmaları tamamlanan Oruç Reis sismik araştırma gemisine yönelik açıklamada bulundu.

    Bakan Berat Albayrak, açıklamasını Twitter üzerinden yaptı.

    "YOLUN AÇIK OLSUN"

    Bakan Albayrak, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldığını duyurduğuna ilişkin açıklamasını retweetledi.

    Albayrak mesajında, "Oruç Reis Akdeniz'de. Seferin kutlu, yolun açık olsun" ifadesini kullandı.

    Berat Albayrak tan Oruç Reis paylaşımı #1

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