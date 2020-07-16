Berat Albayrak'tan şehit polisler için başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Van ve Siirt'te şehit olan 9 polis için başsağlığında bulundu.

Van'da keşif yapan uçak kırıma uğradı, 2’si pilot 7 polis şehit oldu.

Siirt-Pervari ilçesine bağlı Doğan köyü bölgesinde ise Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen “Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal ÖZCAN 2020-23 Operasyonu” kapsamında, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 4 polisten, 2 polis memuru şehit düştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da sosyal medya hesabı üzerinden, şehitler için başsağlığı mesajı yayınladı.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Bakan Albayrak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Siirt Pervari'de şehit olan 2 polis memurumuza ve Van'da görev uçuşunda şehit olan 2'si pilot, 5'i teknik personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Bizleri derinden üzen elim kazaların bir daha yaşanmamasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Başımız sağ olsun."