Berat Kandili ne zaman 2021? Berat Kandili hangi güne denk geliyor?

İslam aleminin heyecanla beklediği Berat Kandili 2021 yılının hangi gününe denk geliyor merak ediliyor. Şaban ayının 14. günü idrak edilecek olan Berat Kandili hangi gün, ayın kaçında?

İslam aleminin içinde bulunduğu üç aylarda, kandil günleri de önemle takip ediliyor.

Regaip ve Miraç kandilini geride bırakan müslümanlar, Berat kandiline dair araştırmalarını sürdürüyor.

İslam inancına göre "berat", günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.

İbadetlerini gerçekleştirmek isteyen müslümanlar Berat kandili ne zaman, hangi gün? sorusunun yanıtını arıyor. İşte 2021 Berat kandili tarihi..

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2021?

2021 dini günler takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre Berat Kandili bu yıl 27 Mart 2021 Cumartesi gününe denk geliyor.

Berat gecesi hakkında Allah Resulü şöyle buyurmuştur:

“Şaban ayının onbeşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar: “Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) mübtela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?” buyurur.” (İbn Mâce, H. no: 1388)

Diğer bir hadiste de şöyle buyuruluyor:

“Bu gece Şaban’ın onbeşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Cehennem’den kurtarır. Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asî olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz.” (Buhârî, et-Tergîb ve’t-Terhib, II, 118)