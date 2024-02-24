Berat Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak bilinen Berat gecesi, yurt genelinde dualarla ile karşılanırken vatandaşlar camileri doldurdu.

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ensonhaber.com

Şaban ayının 14. gecesini 15'ine bağlayan gece olarak bilinen Berat Kandili yurt genelinde idrak edildi.

Bu gece eller semaya kimi için sağlık, kimi için huzur, kimi için günahların bağışlanması adına yükseldi.

Vatandaşlar, İslam alemi için oldukça önemli gecelerden biri olan bu günde camileri doldurup taşırdı.

Bazı vatandaşlar bu geceyi oruçla karşılarken, bazıları ise akşam namazından sonra dualar ederek ibadetlerini yerine getirdi.

Ankara

Başkentte Berat Kandili vesilesiyle düzenlenen programda vatandaşlar camilere akın etti.

İbadet sonrası camiye gelen çocuklara şeker dağıtıldı.

Batman

Batman'da akşam namazı sonrasında camileri dolduran vatandaşlar, dualar etti.

Kırşehir

Vatandaşlar namaz sonra dua ederek ibadetlerini yerine getirdi.

Bartın

Berat Kandili sebebiyle düzenlenen programda cami hocası sohbet vererek bu gecenin önemini aktardı.

Sakarya

Camiye gelen vatandaşlar namaz kılarak, Kur'an-ı Kerim tilaveti ardından dua etti.

Erzurum

Erzurum'da akşam namazı için camiye gelen vatandaşlar camiyi doldurup taşırdı. Kandil gecesi dualarla karşılandı.

Kocaeli

Berat Kandili vesilesiyle düzenlenen programda vatandaşlar ibadet etmek için camilere akın etti.

Kayseri

İbadet etmek için camileri dolduran vatandaşlar Berat Kandili'ni dualarla geçirdi.

Adana

Camilerde düzenlenen programlarda Berat Gecesi dualarla geçirildi.

Mardin

Mardin'de ibadet için gelen vatandaşlar camileri doldurup taşırdı.