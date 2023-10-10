Berberin müşterisine yaptığı masaj sosyal medyada gündem oldu Son dönemde berberlerde sıkça gündem olan videolara bir yenisi daha eklendi. Erkek kuaförün, müşterisine yaptığı köpüklü masaj yoğun ilgi gördü.

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ensonhaber.com

Erkek kuaförlerinde verilen hizmetlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

Kadınların bakımlarına adeta rakip olan yöntemler, sık sık gündeme geliyor.

Yapılan masajlar, bakımlar, uygulanan yöntemler sosyal medyada sıkça izleniyor.

Erkek berberden köpüklü masaj

Son olarak videolara bir yenisi daha eklendi. Bir berberin, müşterisine kesim sonrası saçına ve yüzüne köpük sürerek masaj yaptığı görüldü.

O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sert müdahalelerde bulundu

Berberin, bu sırada uyguladığı sert müdahaleler ise izleyenleri şaşkına çevirdi. Öyle ki burnunun çevresine ve ensesine de yaptığı uygulama dikkat çekti.

Kimi vatandaşlar, "Masaj mı, dövüyor mu belli değil" yorumunda bulundu.