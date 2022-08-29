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    Berdan Mardini'den sonra açıldıkça açıldı! Fatoş Yelliler'den bacak şov...

    Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, sosyal medya hesabından paylaştığı pozuyla, takipçilerinin ilgi odağı oldu.
    • 29.08.2022 - 15:42
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    Berdan Mardini'den sonra açıldıkça açıldı! Fatoş Yelliler'den bacak şov...

    Türkücü Berdan Mardini ile olaylı boşanma süreciyle dikkatleri çeken Fatoş Yelliler, Instagram'ı kasıp kavuruyor.

    Geçen yıl boşandığı eşi Fatoş Yelliler hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalarla çok konuşulmuştu.

    Yıllarca aldatıldığını söyleyen Berdan Mardini "10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım. Çocuklarım da her şeyi biliyor. Böyle bir kadına evlatlarımı nasıl göstereyim?" demişti.

    Fatoş Yelliler, son olarak iddialı pozu ile sosyal medyada yine adından söz ettirmeyi başardı.

    Yelliler, son olarak derin bacak dekolteli pozlar ile adeta nispet yaptı.

    Yaptırdığı estetikler sonrası değişimi ile dikkat çeken Fatoş Yelliler'in cüretkar pozu yorum yağmuruna tutuldu.

    Berdan Mardini den sonra açıldıkça açıldı! Fatoş Yelliler den bacak şov... #1

    Berdan Mardini den sonra açıldıkça açıldı! Fatoş Yelliler den bacak şov... #2

    Berdan Mardini den sonra açıldıkça açıldı! Fatoş Yelliler den bacak şov... #3


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