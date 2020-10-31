Berde’de hayatını kaybeden küçük kızın babası ağlayarak isyan etti

Ermenistan ordusunun Berde'de gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden 7 yaşındaki kız çocuğunun babası, "Keşke evim yıkılsaydı Aysu'ya bir şey olmasaydı. Çocuğum gitti" dedi.

Ermenistan ordusu tarafından geçtiğimiz salı günü Berde kentine bağlı Karayusuf köyüne roketli saldırısı gerçekleştirilmiş, saldırıda 1'i çocuk olmak üzere 4 sivil hayatını kaybederken, 3'ü çocuk 13 kişi de yaralanmıştı.

Saldırı sonucu, evlerinin bahçesinde kardeşleriyle oyun oynarken etrafa saçılan misket bombalarıyla yaralanarak hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki Aysu İskenderova, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

7 yaşındaki kızının cenaze töreninde baba Rövşen İskenderov ayakta durmakta güçlük çekmişti.

KORKTUĞU BAŞINA GELDİ

Saldırının gerçekleştirildiği gün traktör ile tarladan evine geldiğini ifade eden acılı baba, roketin hava savunma sistemi tarafından havada parçalandığını zannettiğini belirtti.

Evinin bahçesine geldiğinde kalabalığı görünce korktuğunun başına geldiğini ifade eden baba İskenderov, 7 yaşındaki kızı Aysu'nun ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.

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"KEŞKE EVİM YIKILSAYDI, ŞU KÖŞEDE UYURDUM AMA AYSU'YA BİR ŞEY OLMASAYDI"

Acılı baba "Ben traktör ile tarladan gelirken büyük bir patlama sesi duydum. Bizim mahallede olduğunu anladım ve hemen koşarak eve geldim. Evde hiç kimseyi göremeyince aklım başımdan gitti. Sokağa koştum, hiç kimseyi göremedim. Sokakta birini buldum ve ailemin komşuda olduğunu öğrendim. Komşuya gittiğimde kızım Aysu’nun yerde olduğunu gördüm." dedi.

"Diğer çocuğumun ayağına ise şarapnel parçası isabet etmişti." diyen baba İskenderov hayatını kaybeden kızı için, "Keşke bu çocuğum da öyle olsaydı. Keşke bir tek evim yıkılsaydı da, şu köşede uyurdum ama Aysu'ya bir şey olmasaydı. Çocuğum gitti." ifadelerini kullandı.

"ASKER YOK, NİYE BURAYA SALDIRIYOR"

Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığını belirten baba İskenderov, "Ermenistan kendi kanında boğulsun. Burada ne top var, ne de askeri birlik var, asker yok, niye buraya saldırıyor. Ön cephede savaşamıyor, gelip burada sivillere saldırıyor. Güçleri yetmiyor, güçleri yetmediği için böyle alçakça hareketler yapıyor." diye konuştu.