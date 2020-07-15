Attığı tweet nedeniyle vatan haini ilan edildiğini söyleyen Beren Saat, insanlara siber zorbalık yapmaması gerektiğinin öğretilmesini istedi.

Beren Saat, YouTube'da yayınlanan Ayşegül Doğan Soruyor programının konuğu oldu.

Sosyal medya üzerine konuşan Beren Saat, birkaç yıl önce attığı bir tweet nedeniyle vatan haini ve terörist ilan edildiğini bu yüzden çok incindiğini söyledi.

İNSANLARA SİBER ZORBALIK YAPMAMAYI ÖĞRETMEK LAZIM

Beren Saat, şunları söyledi: "Siber zorbalık vakalarıyla mücadele için tabii ki hukuki çözümler, birtakım yaptırımlar ve denetlemeler olabilir ama bence çözüm artık nefret söylemlerini, ötekileştirmeyi hayatımızdan çıkarıp, insanların birbirine karşı öfkesini ve hırsını azaltmak. İnsanlara siber zorbalık yapmayacak bir sakinliği, dinginliği, pozitif eleştirmeyi öğretmek lazım. Bu örnek teşkil eden her figür için gereklidir. Bunu sadece liderler bazında söylemiyorum ama önce onlar, önce Meclis'te yumruklar atılmasın, düşünerek konuşalım.

Beren Saat, en çok incindiği dönemi açıkladı VİDEO

TERÖRİST İLAN EDİLDİM, ÇOK İNCİNDİM

Attığım bir tweet nedeniyle vatan haini, terörist ilan edildiğim zaman çok incindim. 5-6 sene önce vatan haini ve terörist ilan edildim.

ZORLANDIĞIM BİR ZAMAN DİLİMİYDİ

O dönem çok incindiğim, zorlandığım bir zaman dilimiydi. Bu nefreti eğitmek, kitlesel düzeydeki öfkeyi yavaş yavaş iyileştirmek gerekir."