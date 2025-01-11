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Haber Merkezi

ABD alev alev yanıyor...

Kaliforniya’nın Los Angeles şehrinde başlayan orman yangınları, şehri tarihinin en yıkıcı felaketlerinden biriyle karşı karşıya bıraktı.

Yangın, Hollywood’un ünlü isimlerinin bulunduğu bölgelere kadar yayıldı ve ünlü isimlerin lüks villaları da büyük zarar gördü.

Türkler tarafından da tercih edilen bu bölgede, oldukça ünlü isimler de evlerini kaybetti.

BEREN VE KENAN ÇİFTİNİN EVLERİ YANDI

Beren Saat ile Kenan Doğulu, yıllar önce dünyaevine girdikleri Los Angeles'ta 1 milyon 200 bin dolar ödeyerek lüks bir ev satın almıştı.

Amerika'yı kasıp kavuran yangında, çiftin Los Angeles'taki evleri de yangında küle döndü.

KÜLE DÖNEN EVİ ZİYARET EDECEKLER

Çiftin, evlerinin bulunduğu sokaktaki tüm villaların da yandığı belirtildi.



Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun, yangın söndükten kısa bir süre sonra Amerika’ya gitmeleri bekleniyor.

ÜNLÜLERİN EVLERİ KÜLE DÖNDÜ

Yangınlar ayrıca ünlüler arasında Paris Hilton, Bella Hadid, Adam Brody ve Leighton Meester gibi isimlerin evlerini de etkiledi.

En son, Oscarlı oyuncu Jeff Bridges’ın da aile evinin yandığı öğrenildi.

CAN KAYBI 11'E YÜKSELDİ

Los Angeles’taki yangınlar, itfaiye ekiplerinin, söndürme uçaklarının ve hükümet kaynaklarının yetersiz kalması nedeniyle büyük bir felakete dönüştü.

Yangında 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla lüks ev ve malikane yok oldu.

Yangınların büyük ölçüde kontrol altına alınması bekleniyor, ancak bölgedeki itfaiye eri ve yangın söndürme araçlarının yetersiz kalması nedeniyle sürecin uzayacağı tahmin ediliyor.