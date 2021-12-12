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    Berfin Özek, yüzünü asitle yakan Ozan Çeltik'le evlendi

    Berfin Özek, yüzünü asitle yakan Ozan Çeltik'le evlendi

    2 yıl önce eski sevgilisi Ozan Çeltik tarafından yüzü yakılan Berfin Özek, sevgilisini affetti. Barışan çift, evlilik cüzdanıyla poz vererek evlendiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2021 - 16:31
    • Güncelleme : 12.12.2021 - 16:37
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    15 Ocak 2019 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde dershaneden dönen Berfin Özek, önünü kesen eski sevgilisi Ozan Çeltik'in yüzüne kezzap atmasıyla yaralandı.

    Uğradığı saldırının ardından yüzünde ciddi yaralar açılan Berfin Özek, gözünü kaybetti.

    Saldırının ardından eski sevgilisini affederek tepki çeken Berfin Özek, Ozan Çeltik ile evlendi.

    13 YIL HAPİSLE YARGILANACAKKEN ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

    Özek, kendisine yaşatılan korkunç olayların ardından eski sevgilisini polise şikayet etmiş, işlerin ciddiye gitmesiyle 13 yıl hapis cezasına çarptırılacak olan Ozan Çeltik için şikayetini geri almıştı.

    ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİĞİ İÇİN PİŞMANLIĞINI DİLE GETİRDİ

    Berfin Özek, yıllar sonra bir televizyon kanalında eski sevgilisi Çeltik'i affettiği ve şikayetinden vazgeçtiği için çok pişman olduğunu söylemişti.

    EVLENDİLER

    Ancak Berfin Özek, 12 Aralık 2021 tarihinde sevgilisi Ozan Çeltik ile evlendi. Ellerinde evlilik cüzdanını alan çift, gülerek poz verdi.

    Berfin Özek, yüzünü asitle yakan Ozan Çeltik le evlendi #1

    Berfin Özek, yüzünü asitle yakan Ozan Çeltik le evlendi #2

    Berfin Özek, yüzünü asitle yakan Ozan Çeltik le evlendi #3

    Berfin Özek, yüzünü asitle yakan Ozan Çeltik le evlendi #4

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