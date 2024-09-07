Türkiye-Azerbaycan kardeşliği afetlerde kendisini gösteriyor.
Azerbaycan, yangın söndürme çalışmalarına katılarak, iki ülkenin kardeş olunduğunu tekrar hatırlattı.
Azerbaycan'dan gönderilen "Be-200" tipi amfibi uçak, dün İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara yardım etti.
Amfibi uçak ayrıca Muğla, Bolu, Manisa ve Balıkesir'deki yangınların söndürülmesi çalışmalarında da yer aldı.
AMFİBİ UÇAĞIN VERDİĞİ DESTEKLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, amfibi uçağın Bergama'daki yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına destek sağladığı bildirildi.
İKİ ÜLKENİN LİDERLERİ GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in telefonda görüştüğü, Aliyev'in bir yangın söndürme uçağını Türkiye'ye tahsis ettiklerini belirttiği bildirilmişti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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