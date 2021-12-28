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Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe, hayatını kaybetti

Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe, hayatını kaybetti

Torunu Berkcan Güven ile birlikte çektikleri videolarla birçok kişinin gönlünde yer edinen Şahide Türe'nin vefatı, damadı Burhan Güven tarafından duyuruldu.