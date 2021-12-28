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    Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe, hayatını kaybetti

    Torunu Berkcan Güven ile birlikte çektikleri videolarla birçok kişinin gönlünde yer edinen Şahide Türe'nin vefatı, damadı Burhan Güven tarafından duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2021 - 10:47
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 11:00
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    Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe, hayatını kaybetti

    YouTuber ve sosyal medya fenomeni Berkcan Güven, çektiği videolarla milyonlarca kişiyi anneanesi Şahide Türe ile tanıştırmıştı.

    Kendine has tavırlarıyla oldukça sevilen 93 yaşındaki Şahide Türe'den acı haber geldi.

    Türe'nin, hayatını kaybettiği aktarıldı.

    "EN SEVDİĞİNE KAVUŞTU"

    Cenaze haberi Berkcan Güven'in babası Burhan Güven tarafından duyuruldu.

    Burhan Güven, Instagram hesabından yayınladığı gönderide, "Melekler seninle olsun evlatlarımın anneannesi... Yüreklerinizdeki sevgiyi, dudaklarınızdaki duayı bu kez onlara gönderin. Türkiye'nin en sevdiği insan, en sevdiğine kavuştu..." ifadelerine yer verdi.

    Berkcan Güven in anneannesi Şahide Türe, hayatını kaybetti #1

    Berkcan Güven in anneannesi Şahide Türe, hayatını kaybetti #2

    Berkcan Güven in anneannesi Şahide Türe, hayatını kaybetti #3

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