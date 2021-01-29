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    Berkin Elvan davasında istenen ceza belli oldu

    Gezi Parkı olaylarında yaralanan ve 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada sanık polisin 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsi istendi.
    • AA
    • 29.01.2021 - 11:46
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    Berkin Elvan davasında istenen ceza belli oldu

    Gezi Parkı eylemlerine ilişkin İstanbul Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin davada, savcı mütalaasını açıkladı.

    Mütalaada sanık polisin "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsi talep edildi.

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