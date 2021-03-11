Berkin Elvan kimdir? Berkin Elvan kaç yaşında, ne zaman öldü? Berkin Elvan olayı nedir?

Gezi Parkı protestoları sırasında kafasına gaz kapsülünün isabet etmesiyle yaralanan ve 269 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan kimdir?

Gezi Parkı eylemlerinde başına gaz kapsülü isabet etmesi sonucu hastaneye kaldırılan ancak hayatını kaybeden Berkin Elvan hakkında internet arama motorlarında araştırmalar yapılıyor.

Ölümünün 7. yılında anılan Berkin Elvan'a dair bilgiler merak konusu oldu. Berkin Elvan kimdir, kaç yaşında, ne zaman öldü? soruları gündemde yer alıyor.

İşte Berkin Elvan olayına dair detaylar..

BERKİN ELVAN KİMDİR?

Elvan, 5 Ocak 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Taksim Gezi Parkı protestoları sırasında, 16 Haziran 2013 tarihinde, göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına isabet etmesi nedeniyle aylarca komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014 tarihinde hayatını kaybetti.

Berkin Elvan'ın ölümü üzerine çeşitli iddialar ortaya atıldı ve protestolar düzenlendi. Şişli'nin Okmeydanı semtindeki bir cemevinde düzenlenen törenle Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

BERKİN ELVAN OLAYI NEDİR?

Gezi parkı eylemlerinin sürdüğü 16 haziran 2013 günü Okmeydanı'nda Berkin Elvan’ın başına gaz kapsülü isabet etti.

Berkin, kaldırıldığı okmeydanı eğitim araştırma hastanesi’nde 269 gün komada kaldı. 11 mart 2014'te 15 yaşında hayatını kaybetti. Yaralandığında 45 kilo olan berkin, hayatını kaybettiği gün 16 kiloydu.

Elvan'ın ailesi olayın ekmek almaya giderken yaşandığını söylemiş, bazı kaynaklarda ise Berkin Elvan'ın eylemlere katıldığı ve olayın bu sırada gerçekleştiği belirtilmiştir.

Olayın ardından Türkiye'nin çeşitli illerinde protesto gösterileri düzenlenmiştir.

BERKİN ELVAN DAVASI

Berkin Elvan'ın yaralanmasına ilişkin süren soruşturmada 12 Mart 2014 tarihinde 4 polis memuru ifade verdi ve toplamda 18 polis ifade vermişti. Olay gününe ilişkin kamera kayıtları 17 Nisan 2014 tarihinde ortaya çıktı.

Berkin Elvan soruşturmasına beşinci savcı olarak atanan Mehmet Selim Kiraz, İstanbul Adliyesinde bulunan odasında yaşanan rehin alma olayı ardından DHKP-C üyeleri tarafından öldürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Nisan 2015 tarihinde yaptığı açıklamalarda “Biz emniyetin tüm belgelerini açıkladık. Elinde sapanla, demir bilyeyle terör örgütünün içerisinde nasıl resimlerinin çekildiği, bunların hepsi açıklandı.” dedi.

Mütalaada sanık polisin "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsi talep edildi. Duruşma, 18 Haziran 2021 tarihine ertelendi.