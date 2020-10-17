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    Berlin’de Azerbaycan’a destek gösterisi

    Almanya’nın başkenti Berlin’de, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırıları ve Dağlık Karabağ’ı işgali protesto edildi.
    • AA
    • 17.10.2020 - 20:14
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    Berlin’de Azerbaycan’a destek gösterisi

    Almanya'daki Türkler, Azerbaycan için sokağa çıktı.

    Başkent Berlin'deki Alexander Meydanı’nda toplanan binlerce gösterici, Unter den Linden Caddesi üzerinden şehir merkezindeki Brandenburg Kapısı’nın önüne kadar yürüdü.

    "Şehitler ölmez vatan bölünmez.", "Ermenistan terörizmini durdurun." şeklinde sloganlar atan göstericiler, taşıdıkları dövizlerdeki yazılarla da Ermenistan’ın işgalci ve saldırgan tutumunu eleştirdi.

    Berlin’de Azerbaycan’a destek gösterisi #1

    KARABAĞ AZERBAYCAN'DIR

    Gösteride, Azerbaycan, Türk ve Alman bayrakları ile üzerinde "Karabağ Azerbaycan'dır" ve "Ermenistan BM kararlarına uy" yazan pankartlar taşındı.

    Brandenburg Kapısı önündeki 18 Mart Meydanı’nda kurulan sahnede konuşma yapan Almanya Azerbaycanlıları Diaspora Organizasyonları Başkanı Yaşar Musayev, Ermenistan’ın sivil halkı vurmasının terörizm olduğunu ifade ederek, bu saldırıları kınadı.

    Berlin’de Azerbaycan’a destek gösterisi #2

    AVRUPA'NIN SESSİZLİĞİNE TEPKİ

    Dünyanın dört bir yanında yaşayan Azerbaycanlıların tek yürek olduğunu ifade eden Musayev, Avrupa ülkelerinin Ermenistan saldırılarına sessiz kalmasını eleştirdi.

    Musayev, Avrupa’nın, özellikle Alman medyasının tarafsız olmadığını savundu.

    Göstericilere telefonla bağlanarak seslenen Azerbaycan diasporasından sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov, bu gösteriyle Azerbaycan’a ve ordusuna destek olunduğunu belirterek, gösteriye katılan herkese teşekkür etti.

    Berlin’de Azerbaycan’a destek gösterisi #3

    Berlin’de Azerbaycan’a destek gösterisi #4

    Berlin’de Azerbaycan’a destek gösterisi #5

    Berlin’de Azerbaycan’a destek gösterisi #6

    Berlin’de Azerbaycan’a destek gösterisi #7

    Berlin’de Azerbaycan’a destek gösterisi #8

    Berlin’de Azerbaycan’a destek gösterisi #9

    Berlin’de Azerbaycan’a destek gösterisi #10

    Berlin’de Azerbaycan’a destek gösterisi #11

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