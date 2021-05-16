Berlin'de 1 günde 3 farklı ''Filistin'e destek yürüyüşü'' gerçekleştirildi.

İsrail'in Doğu Kudüs'e ve Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 günde 3 farklı eylemle protesto edildi.

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı ilk protesto olaysız sona ererken, ikinci yürüyüşte protestocular ve polis ekipleri arasında olaylar çıktı.

''İSRAİL BOMBALIYOR, ALMANYA FİNANSE EDİYOR''

Neukölln Mahallesi’nde bulunan Hermannplatz Meydanı’nda çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu grup, Arapça ve Almanca sloganlar attı. Eylemciler “İsrail’i Boykot”, “Emperyalist ve Siyonist Katiller Gazze’den Elinizi Çekin”, “İsrail bombalıyor, Almanya finanse ediyor”, “İsrail terörünü durdurun” yazılı pankartlar taşıdı.

Berlin’de Filistin’e destek mitingleri VİDEO



POLİS BİBER GAZI İLE MÜDAHALE ETTİ

Sık sık sosyal mesafe kuralına uyulması, aksi takdirde yürüyüşe izin verilmeyeceği uyarısında bulunan polis, bir süre sonra yürüyüşü dağıtmak istedi. Polisin eylemcilere müdahalesi sırasında olaylar çıktı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği gösteride yaralananlar oldu, bazı göstericiler de gözaltına alındı.

YÜRÜYÜŞE YAKLAŞIK 7 BİN KİŞİ KATILDI

Akşam saatlerindeki üçüncü yürüyüş ise Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı yürüyüş olaysız sona erdi.