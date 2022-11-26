Berlin’de PKK yandaşları gösteri ve yürüyüş yaptı

Berlin’de PKK yandaşları gösteri ve yürüyüş yaptı

TSK'nın Suriye'nin kuzeyine olası operasyonu öncesi PKK yandaşları, örgütün paçavralarıyla Berlin'de eylem gerçekleştirdi. Gösteride terör örgütü lehine sloganlar atıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak ve Suriye'de bulunan terör yuvalarına operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında teröristlere ait hedefler, nokta atışıyla imha edildi.

Hava harekatının ardından Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristlere yönelik askeri harekat hazırlığı içerisinde.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgeye takviye yapmaya başladı, operasyon an meselesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kararlılığını dile getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konudaki kararlılığını dile getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyine hareket başlatacağı sinyalinden sonra Avrupa'da terör örgütü PKK yandaşları sokaklara dökülüyor.

Almanya'da terör yürüyüşü

PKK elebaşlarının talimatının ardından Avrupa ülkelerinde yürüyüşler başladı. Bu ülkelerden biri de Almanya oldu.

Berlin’de PKK yandaşları gösteri ve yürüyüş yaptı

Sis bombası attılar

Berlin'de örgüt paçavralarını taşıyarak yürüyen terör sempatizanları Türkiye aleyhinde sloganlar attı. Terör örgütü yandaşları daha sopnra ellerinde sis bombalarıyla gösteri düzenledi.





Alman polisi bazı sempatizanları gözaltına aldı

Ellerinde örgütün paçavlarıyla gösteri düzenleyen terör yandaşlarının eylemi sırasında Alman polisi de oradaydı. Bazı örgüt sempatizanlarının gözaltına alındığı anlar kameraya yansıdı.

Daha önce de Avusturya, İsveç ve Fransa gibi ülkelerde de PKK yandaşlarınca gösteriler düzenlendi.



