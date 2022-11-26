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    Berlin’de PKK yandaşları gösteri ve yürüyüş yaptı

    TSK'nın Suriye'nin kuzeyine olası operasyonu öncesi PKK yandaşları, örgütün paçavralarıyla Berlin'de eylem gerçekleştirdi. Gösteride terör örgütü lehine sloganlar atıldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2022 - 17:20
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    Berlin’de PKK yandaşları gösteri ve yürüyüş yaptı

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak ve Suriye'de bulunan terör yuvalarına operasyon düzenledi.

    Operasyon kapsamında teröristlere ait hedefler, nokta atışıyla imha edildi.

    Hava harekatının ardından Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristlere yönelik askeri harekat hazırlığı içerisinde.

    Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgeye takviye yapmaya başladı, operasyon an meselesi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan kararlılığını dile getirdi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konudaki kararlılığını dile getirdi.

    Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyine hareket başlatacağı sinyalinden sonra Avrupa'da terör örgütü PKK yandaşları sokaklara dökülüyor.

    Almanya'da terör yürüyüşü

    PKK elebaşlarının talimatının ardından Avrupa ülkelerinde yürüyüşler başladı. Bu ülkelerden biri de Almanya oldu.

    Berlin’de PKK yandaşları gösteri ve yürüyüş yaptı

    Sis bombası attılar

    Berlin'de örgüt paçavralarını taşıyarak yürüyen terör sempatizanları Türkiye aleyhinde sloganlar attı. Terör örgütü yandaşları daha sopnra ellerinde sis bombalarıyla gösteri düzenledi.

    Berlin’de PKK yandaşları gösteri ve yürüyüş yaptı #1

    Alman polisi bazı sempatizanları gözaltına aldı

    Ellerinde örgütün paçavlarıyla gösteri düzenleyen terör yandaşlarının eylemi sırasında Alman polisi de oradaydı. Bazı örgüt sempatizanlarının gözaltına alındığı anlar kameraya yansıdı.

    Daha önce de Avusturya, İsveç ve Fransa gibi ülkelerde de PKK yandaşlarınca gösteriler düzenlendi.

    Berlin’de PKK yandaşları gösteri ve yürüyüş yaptı #2

    Berlin’de PKK yandaşları gösteri ve yürüyüş yaptı #3

    Berlin’de PKK yandaşları gösteri ve yürüyüş yaptı #4

    Berlin’de PKK yandaşları gösteri ve yürüyüş yaptı #5

    Berlin’de PKK yandaşları gösteri ve yürüyüş yaptı #6

    Berlin’de PKK yandaşları gösteri ve yürüyüş yaptı #7

    Berlin’de PKK yandaşları gösteri ve yürüyüş yaptı #8

    Berlin’de PKK yandaşları gösteri ve yürüyüş yaptı #9

    Berlin’de PKK yandaşları gösteri ve yürüyüş yaptı #10


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