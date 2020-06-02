Dolar
6.8086
-0.0205%
Euro
7.5834
0.1955%
Altın
1735.52
-0.2379%
Borsa
108157.94
0.8313%
G. Altın
380.579
-0.0926%
Bitcoin
68647.42
4.8566%
17ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 17 C

    Berlin’de protesto gösterisi partiye dönüştü

    Gece kulübü ve diskoteklerin açılmasını isteyen göstericiler, ne sosyal mesafe ne de maske gibi önlemler aldı.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2020 - 10:26
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Berlin’de protesto gösterisi partiye dönüştü

    Almanya'nın başkenti Berlin'de salgın nedeniyle aylardır kapalı tutulan gece kulübü ve diskoteklerin işletmecileri tarafından ünlü Landwehrkanal'da protesto düzenledi.

    Söz konusu önlemlere tepki gösteren Rebellion der Daumer adlı kulüp derneğinin düzenlediği protestoya, yaklaşık bin 500 kişi katıldı.

    Göstericilere ünlü aşçı Attila Hildmann da destek verdi.

    KANALI KAPATTILAR

    Protesto kısa süre sonra sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği partiye dönüştü. Bot ve teknelerle kanal üzerinde buluşan eylemciler, onlarca su aracı ile kanalı kapattı.

    Berlin'de protesto, partiye dönüştü İZLE

    KULÜP YÖNETİCİLERİNDEN AÇIKLAMA

    Sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan kulüp yöneticileri, katılımcılara maske takmaları çağrısında bulunduklarını ancak bu uyarıların dikkate alınmadığını aktardı.

    ‘DIŞ GÜÇLERİN OYUNU’

    Geçtiğimiz günlerde Berlin'de düzenlenen gösteriye katılanlar, koronavirüs önlemlerini protesto etmiş, bunun dış güçlerin oyunu olduğunu dile getirmişti.

    Görüş Bildir