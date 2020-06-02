- En Son Haber
- Gündem Haberleri
- Berlin’de protesto gösterisi partiye dönüştü
Berlin’de protesto gösterisi partiye dönüştü
- Haber Merkezi
- 02.06.2020 - 10:26
Almanya'nın başkenti Berlin'de salgın nedeniyle aylardır kapalı tutulan gece kulübü ve diskoteklerin işletmecileri tarafından ünlü Landwehrkanal'da protesto düzenledi.
Söz konusu önlemlere tepki gösteren Rebellion der Daumer adlı kulüp derneğinin düzenlediği protestoya, yaklaşık bin 500 kişi katıldı.
Göstericilere ünlü aşçı Attila Hildmann da destek verdi.
KANALI KAPATTILAR
Protesto kısa süre sonra sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği partiye dönüştü. Bot ve teknelerle kanal üzerinde buluşan eylemciler, onlarca su aracı ile kanalı kapattı.
Berlin'de protesto, partiye dönüştü İZLE
KULÜP YÖNETİCİLERİNDEN AÇIKLAMA
Sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan kulüp yöneticileri, katılımcılara maske takmaları çağrısında bulunduklarını ancak bu uyarıların dikkate alınmadığını aktardı.
‘DIŞ GÜÇLERİN OYUNU’
Geçtiğimiz günlerde Berlin'de düzenlenen gösteriye katılanlar, koronavirüs önlemlerini protesto etmiş, bunun dış güçlerin oyunu olduğunu dile getirmişti.