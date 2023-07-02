Berna Laçin'den Fransa'ya güzelleme Berna Laçin'den Fransa'da yaşanan olaylara ilişkin ilk yorum geldi. Laçin, "Solcular protesto yaparken sağcılar karışmıyor bekliyor. Sağcılar yaparken solcular oturuyor izliyor. Bizim kavramamız da içselleştirmemiz de çok zor" ifadelerini kullandı.

Fransa'da 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nael M. isimli 17 yaşındaki genç sürücü için düzenlenen gösteriler, devam ediyor.

Sokakların yakıp yıkıldığı Fransa'da sular durulmazken, göstericilerin bazıları ise silahlanmaya başladı.

Macron göstericilerin durmasına ilişkin sık sık açıklama yapıyor ve daha fazla polisin sokaklara ineceğini söylüyor.

Ancak buna rağmen Fransa sokaklarında kaosun bitme ihtimali zor gibi görünüyor...

Sık sık Twitter'da yaptığı paylaşımları ve ülkesini yermesiyle de herkesin tepkisini alan Berna Laçin, Fransa'daki olaylara da el ettı.

Laçin, Twitter hesabından yazdığı bir yazıda Fransa güzellemesi yaparak herkesi şoke etti.

Sosyal medyadan provokatif paylaşımlarda bulunan oyuncu Berna Laçin, Fransa'da yaşananları güzelleyerek "Bizim kavramamız da içselleştirmemiz de çok zor" dedi.

Berna Laçin'in akıllara durgunluk veren Fransa güzellemesi

Le Pen taraftarlarının eylemcileri darbetmesini görmezden gelen Laçin, "Paris’te halk birbiriyle çatışmıyor, iktidar ile çatışıyor. Mesela solcular protesto yaparken sağcılar karışmıyor bekliyor . Sağcılar yaparken solcular oturuyor izliyor.

Buna şahit olduğumda çok şaşırmıştım. Birbirlerinin protesto haklarını saygı olarak ifade ediyorlar. Mesela protesto için resmî meydanları var orda yapıyorlar , önden de ilan ediyorlar. Oraya gitmezsen de görmüyorsun.

Baya baya değişik bir anlayış bizim kavramamız da içselleştirmemiz de çok zor. Yarı gezegenden gibi bakış açıları. Ben de çok bildiğimden değil sadece gözlemlerimi ifade ettim." ifadelerini kullandı.