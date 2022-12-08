Bernard Arnault kimdir, nereli? İşte Elon Musk'ın servetini geçmek üzere olan dünyanın en zengin insanı...

Bernard Arnault kimdir, nereli? İşte Elon Musk'ın servetini geçmek üzere olan dünyanın en zengin insanı...

Dünyanın en zengin ikinci adamı Bernard Arnault, son olarak Elon Musk'u geçmesiyle konuşulmaya başlandı. Peki dünyanın en zenginleri sıralamasında yükselen Bernard Arnault kimdir, nereli?

Elon Musk'ın servetini geçmek üzere olan dünyanın en zengin ikinci insanı Bernard Arnault hakkında "Bernard Arnault kimdir?" sorusu merak ediliyor. Arnault, dünyanın en zengin insanları listesinde gitgide yükseliş yaşamaya başladı. Peki Bernard Arnault kimdir?

Bernard Arnault kimdir?

5 Mart 1949 tarihinde Fransa'nın Roubaix şehrinde dünyaya gelen Bernard Arnault'ın babası iş insanı Jean Leon Arnault, annesi ise Marie- Josephe Savinel'dir. Dünyaca ünlü yüksekokullardan biri olan Ecole Polytechnique Üniversitesinde mühendislik eğitimi almış olan isim, okulunu bitirdikten sonra babasının Ferret- Savinel isimli inşaat şirketinde görev almaya başlamıştır.

Babasının şirketinde bir dönem başkanlık yapan Arnault, şirketi büyütme kararı almış ve lüks eşya şirketi olan Financiere Agache'yi satın almıştır. Arnault, şirketin CEO'su olmuştur. Ayrıca o dönemin ünlü tekstil şirketlerinden biri olarak bilinen Boussac Saint- Freres'i de kendi bünyesine katmıştır.

LMHV şirketinin hisselerine milyonlarca dolar yatırım yapan bulunan Arnault, şirketin ilk hissedarı olmuştur ve LMHV'yi dünyaca ünlü bir şirkete dönüştürmeyi başarmıştır. Ünlü isim modanın yanında içkilere, kozmetiğe, saate ve pek çok lüks ürünü şirketinde toplamıştır. 2011 yılı itibariyle ise dünyanın en zengin 4.insanı unvanını almıştır. Son olarak 2022 yılında kısa bir süreliğine Elon Musk'ı geçerek dünyanın en zengin insanı ünvanını almayı başarmıştır.