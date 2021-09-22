Beşar Esad, yaptığı açıklamalar nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ile Şam'da görüşmek istedi. CHP Lideri, davete henüz cevap vermedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye konusunda hükümetin politikasını eleştirerek Şam yönetimi ile yeniden görüşme yapılmasını sürekli dile getiriyor.

Türkiye'deki Suriyelileri de ülkelerine göndereceğini ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'den davet aldı.

ŞAM'A DAVET

Suriye'de milyonlarca insanın kanı elinde bulunan Esad, Kemal Kılıçdaroğlu'nu görüşme yapmak üzere Şam'a davet etti.

CHP KARAR VEREMEDİ

CHP, davete nasıl cevap verileceği konusunda karar verebilmiş değil.

Kılıçdaroğlu ve kurmayları, bu özel daveti günlerdir tartışıyor.

Kamuoyundan saklanan bu özel daveti, CHP'de bir dönem milletvekilliği de yapan gazeteci Barış Yarkadaş açıkladı.

"GELİN AYRINTILARI KONUŞALIM"

Barış Yarkadaş, "Benim edindiğim bilgi; Beşar Esad Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından, açıklamanın tamamını tercüme ettiriyor ve CHP Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, 'Buyrun gelin bu konunun ayrıntılarını konuşalım' diyor.” ifadelerini kullandı.

Beşar Esad, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Şam'a davet etti VİDEO

