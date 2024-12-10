Beşar Esad, Rusya'ya 135 milyar dolar kaçırdı

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Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş geçtiğimiz günlerde son buldu...

Muhalif güçler, Suriye Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarını devirdi.

Muhalif güçlerin başkent Şam'da da kontrolü sağlamasının ardından Beşar Esad ailesiyle birlikte ülkeden kaçtı.

ESAD, RUSYA'YA KAÇTI

Esad ailesini kabul eden ülke ise yıllar boyunca en büyük destekçisi olan Rusya oldu.

Rusya’ya sığınan Beşar Esed’in ülkeyi terk ederken yanında götürdüğü servet ise ortaya çıktı.

Suriye rejiminin eski istihbarat yetkililerinden Halid Beyye’nin açıklamalarına göre, Beşar Esad ülkesinden tam 135 milyar dolar kaçırdı.

135 MİLYAR DOLAR KAÇIRDI

Beyye, rejimin düşüşünden önce rejim içindeki Rusya yanlısı ve İran destekli komuta kademeleri arasında büyük bir çatışma yaşandığını belirtti.

Halep Komutanı General Muhammed Safadli ve Rusya’nın sadık generali Süheyl Hasan arasındaki ilk ciddi çatışma, bilgi akışını keserken, rejim güçleri arasında kaosa neden oldu.

Halep’in düşmesiyle başlayan bozgun, muhaliflerin Şam’a kadar ilerlemesine zemin hazırladı.

REJİMİN ÇÖKÜŞÜNÜ HAZIRLAYAN İÇ HESAPLAŞMALAR

Rejimin çöküş sürecinde yalnızca dış savaş değil, iç hesaplaşmalar da dikkat çekti.

Halid Beyye’nin verdiği bilgilere göre, Esad rejimi kendi komuta kademesinden tam 273 üst düzey komutanı infaz etti.

Bu durum, rejimin içten çözülmesini hızlandırırken, son darbeyi muhalif güçler vurdu.