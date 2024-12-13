Beşar Esad Suriye'den kaçış planını kardeşinden bile gizledi

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Yıllardır kendi halkına insanlık dışı yöntemlerle zulmeden Beşar Esad, muhalifler tarafından yenilgiye uğratılınca Suriye topraklarından kaçtı.

Müttefiki olan Rusya tarafından kaçırılan Beşar Esad, kaçtığı ülkesinden 135 milyar doları da çalmayı ihmal etmedi.

Moskova'da mülteci olarak yaşamaya başlayan Esad'ın kaçış planı ile ilgili detaylar da ortaya çıktı.

Reuters haber ajansına göre; Beşar Esad'ın kaçış planını, en yakınındakiler dahi bilmiyordu.

KENDİ ORDUSUNU RUSYA DESTEĞİ GELİYOR DİYEREK KANDIRDI

Reuters'a konuşan Esad'a yakın kaynaklar, eli kanlı liderin orduyu da kandırdığını ifade etti.

İsmi açıklanmayan kaynak tarafından verilen bilgiye göre Esad, Moskova'ya kaçmadan birkaç saat önce, cumartesi günü savunma bakanlığında yaklaşık 30 ordu ve güvenlik şefinin katıldığı bir toplantıda, Rusya'nın askeri desteğinin yolda olduğuna dair güvence verdi ve kara kuvvetlerine direnmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Kaynak, Esad'ın cumartesi günü mesaisini bitirdiğinde başkanlık ofisindeki müdüre eve gideceğini söylediğini ancak eve gitmek yerine havaalanına doğru yola çıktığını kaydetti.

"DİRENİŞ BİLE GÖSTERMEDİ"

Arap Reform Girişimi bölgesel düşünce kuruluşunun yönetici direktörü Nadim Houri, Esad'ın herkesten sakladığı kaçış planına ilişkin şunları söyledi:

Esad son bir direniş bile göstermedi. Kendi birliklerini bile harekete geçirmedi. Destekçilerinin kendi kaderleriyle yüzleşmelerine izin verdi.

KAÇIŞ PLANINI KARDEŞİ VE KUZENLERİ BİLE BİLMİYORDU

Reuters'ın güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberine göre; Beşar Esad kaçış planını, ordunun seçkin 4. Zırhlı Tümeni komutanı olan ve küçük kardeşi Mahir Esad dahi bilmiyordu.

Esad'ın her zaman kendine yakın tuttuğu anne tarafından kuzenleri Ehab ve Eyad Makhlouf da bu kaçış planından habersizdi.

Esad'ın ülkeden kaçtığının öğrenilmesiyle Tümgeneral Mahir Esad'ın da bir helikopterle Irak'a ve ardından Rusya'ya gittiği ifade edilirken, Şam'dan kaçmaya çalışan Ehab ve Eyad kuzenler isyancılar tarafından pusuya düşürülüp suikasta uğradı.