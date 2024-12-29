İHA

Suriye'de yeni dönem başladı...

61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından ise arama çalışmaları sürüyor.

TAHRİBAT GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Esad rejiminin yıllardır halk üzerinde uyguladığı zulüm, rejimin devrilmesinin ardından tek tek gün yüzüne çıkıyor.

TÜRBE YERLE BİR OLDU

Yıllardır bombalarla yıkıma uğrayan Doğu Guta'da bölge halkı tarafından Hz. Hızır'ın makamı olarak adlandırılan 2 bin 744 yıllık tarihi türbenin de yerle bir olduğu ortaya çıktı.

"BURASI HAZRETİ HIZIR'IN MAKAMI"

Türbenin Esad tarafından bombalanarak yıkıldığını söyleyen Mejd El Haldi şu ifadeleri kullandı: