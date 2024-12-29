Suriye'de yeni dönem başladı...
61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından ise arama çalışmaları sürüyor.
TAHRİBAT GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR
Esad rejiminin yıllardır halk üzerinde uyguladığı zulüm, rejimin devrilmesinin ardından tek tek gün yüzüne çıkıyor.
TÜRBE YERLE BİR OLDU
Yıllardır bombalarla yıkıma uğrayan Doğu Guta'da bölge halkı tarafından Hz. Hızır'ın makamı olarak adlandırılan 2 bin 744 yıllık tarihi türbenin de yerle bir olduğu ortaya çıktı.
"BURASI HAZRETİ HIZIR'IN MAKAMI"
Türbenin Esad tarafından bombalanarak yıkıldığını söyleyen Mejd El Haldi şu ifadeleri kullandı:
Bu çok eski bir makam. M.Ö. 720 senesinden beri burada. Burası Hz. Hızır'ın makamı. Bu topraklar savaş yüzünden mahvoldu. Esad'ın buraları bombalaması sonucu bunlar yaşandı. Bu gördüğünüz bütün enkazlar rejim yüzünden oldu. Buradaki bütün evler, camiler Esad rejimi tarafından yağmalandı ve soyuldu.
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