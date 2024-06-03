'Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti' iddiası Bir süredir lösemi tedavisi gören Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın eşi Esma Esad hayatını kaybettiğine dair ortaya atılan iddialar yalanlandı.

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a, geçtiğimiz günlerde lösemi teşhisi konulmuştu.

Esad'ın sağlık durumuna ilişkin duyuru, Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılmıştı.

Açıklamada, "Çeşitli semptom ve klinik bulgularla başvuran ve kapsamlı bir dizi tıbbi test ve muayenenin ardından Hanımefendi Esma Esad'a Akut Miyeloid Lösemi teşhisi konuldu." denilmişti.

Esma Esad için sıkı enfeksiyon önleme tedbirleri ve uygun sosyal mesafeyi içeren bir tedaviye başlanacağı da aktarılmıştı.

Lösemi teşhisi konmuştu

Yine açıklamada, "Hanımefendi, tedavi planının bir parçası olarak geçici bir süreliğine tüm doğrudan temaslardan çekilecektir. Bu aşama boyunca, güçlü iradesi ve Tanrı'ya olan inancıyla desteklenerek kararlılığını ve bağlılığını sürdürecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Esma Esad öldü iddiası yalanlandı

Yaşananların ardından Esma Esad'ın hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Baas Partisi, bazı yayın organlarında ve sosyal medyada ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Al Arabiya’nın aktardığına göre partinin açıklamasında, ‘asılsız haberlerin dolaşıma girdiği’ belirtildi.

Sosyal medyada yayınlanan açıklamada, ‘haberlerin yalnızca güvenilir kaynaklardan alınması gerektiği’ uyarısı yer aldı.

Daha önce kanser atlatmıştı

Öte yandan 2018 yılında meme kanseri teşhisi konulan Esma Esad, teşhis konulduktan bir yıl sonra, 2019'da hastalığı tamamen yendiğini duyurmuştu.

Öte yandan kronik miyeloid lösemi, kemik iliği ve kan hücrelerini etkileyen kanser türü olarak biliniyor.