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Haber Merkezi

Suriye’de rejim muhalifleri başkent Şam’a girdi...

Esad rejimi devrildi.

Devlet Başkanı Beşar Esad’ın uçakla Şam’dan ayrıldığı belirtildi.

Ancak nereye gittiği bilinmiyor. Şam’da ise kutlama var...

ESAD'IN SARAYINA GİRİLDİ

Diğer yandan Esad rejiminin devrilmesi sonrası muhalif gruplar, Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayına girdi.

Halkı fakirlik içerisinde yaşayan Suriye'de, Beşar Esad'ın sarayında güllük gülistanlık bir şekilde hayatını sürdürdüğü görüldü.

GARAJI LÜKS OTOMOBİLLERLE DOLU

Esad'ın garajına inenler ise ikinci şoku burada yaşadı.

Esad'ın garajına girenler çok sayıda lüks otomobille karşılaştı.

Lüks araçlara muhalif güçler tarafından el kondu.

Ferrari, Audi, Mercedes ve çok sayıda lüks marka araçların sıra sıra dizildiği garaj böyle görüntülendi.