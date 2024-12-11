Beşar Esad'ın Pembe Panter'i Süheyl el-Hasan yakalandı: İdam edilecek

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Suriye'de halkını kimyasal silahlarla ve türlü işkencelerle katleden Beşar Esad rejimi sona erdi.

Suriye Milli Güçleri'nin başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu ile 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesiyle birlikte Esad da Rusya'ya kaçarak mülteci oldu.

Ülkede yeni bir dönem başlarken, Esad'ın işkenceci komutanları da birer birer yakalanıyor.

KRİTİK İSİM YAKALANDI

Esad rejiminin en kanlı komutanlarından biri olan Süheyl el-Hasan, Suriye güçleri tarafından yapılan baskın ile saklandığı yerden çıkarıldı.

Suriye güçleri tarafından derdest edilen Eski SAA Özel Kuvvetler Komutanı Hasan, idam edilecek.

ESAD'IN EN SEVDİĞİ ASKERDİ

Tarihler 2014 yılını gösterdiğinde gazeteci Robert Fisk tarafından "Esad'ın en sevdiği askeri" olarak tanımlanan Süheyl el-Hasan, Esad'ın başarılı ve en sadık subaylarından birisi olarak lanse edildiği için çokça kez Rusya tarafından onurlandırılmıştı.

ERKEKLERE OLAN DÜŞKÜNLÜĞÜYLE TANINIYORDU

'Esad'ın Kaplanı' olarak lanse edilen Süheyl el-Hasan, erkeklere olan düşkünlüğü nedeniyle muhalifler tarafından "Pembe Panter" olarak anılıyordu.

PEMBE PANTER LAKABINI KULLANIYORDU

2011 iç savaşından bu yana Esad'ın yanından hiç ayırmadığı Süheyl el-Hasan, birçok masum insanın ölüm emrini verdi.

Muhaliflerin elindeki kasaba ve şehirleri ayrım gözetmeksizin bombalamak ve sivilleri doğrudan hedef alan Hasan, Pembe Panter lakabıyla anılıyor ve devrik lider Beşar Esad'ın kilit adamı olarak lanse ediliyordu.

SİVİLLERİ VARİL BOMBASI İLE ÖLDÜRDÜ

Rusya'ya yakınlığıyla bilinen Hasan, İran'la yakın ilişkileri olan General Mudar Muhammed Haydar'ın yerine getirilmişti.

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), çarşamba günü yaptığı açıklamada, Süheyl el Hasan'ın savaş suçu işlediği gerekçesiyle uluslararası yaptırımlara maruz kalan çok sayıda kişi arasında yer aldığını belirtmişti.

Süheyl el-Hasan'ın, Halep'in doğu mahallelerindeki askeri operasyonlar sırasında varil bombası stratejisinin savunucusu olduğu ve gittiği her yerde bunu uyguladığı biliniyordu.