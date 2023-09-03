Beşiktaş Abbasağa Parkı kaderine terk edildi: 'Belediye temizlik işiyle ilgilenmiyor' Beşiktaş Belediyesi'nin yıllardır bölgenin en önemli oksijen deposu olarak bilinen ve depremde de toplanma alanı olarak belirlenen Beşiktaş Abbasağa Parkı'nda bakım ve temizlik çalışması yapmaması vatandaşlar tarafından tepki çekiyor.

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AA

CHP yönetimindeki kentlerde hizmet yetersizliği vatandaşlar tarafından eleştiriliyor.

Yerel seçime doğru yaklaşılırken, belediyelerin çalışmaması daha çok dikkat çekiyor.

Bunlardan biri de geçmiş zamanda yolsuzluk gibi olaylarla gündeme gelen Beşiktaş Belediyesi.

Bölgedeki 'Beşiktaş Abbasağa Parkı' bakımsız haliyle gündemde.

Park çöplüğe döndü

Depremde toplanma alanı olarak belirlenen ve oksijen deposu olarak bilinen park, adeta kaderine terk edildi.

5 yıl önce yemyeşil görüntüsüyle sıkça tercih edilen park, şimdilerde kedi ve köpek evleri, sulanmayan çimleriyle ve toplanmayan atıklarıyla çöplüğe dönmüş durumda.

Belediyeye bakımsızlık tepkisi

Bunun üzerine mahalle sakinleri Beşiktaş Belediyesinin mahallelerindeki parkta uzun zamandır bakım yapmadığını, buradaki bazı ağaçların kesildiğini ve tuvaletlerin hijyenik olmadığını anlatarak, belediyeye tepki gösterdi.

İrem Kök isimli vatandaş, parkın bundan 5 ay öncesine kadar bakımlı, temiz ve yeşil olduğunu anlattı.

"Parkımızın kurtarılmasını istiyoruz"

Parkta son 4-5 aydır hiç bakım yapılmadığını, buradaki kedi evlerinin de bakım ve hijyeninin sağlanmadığını belirten Kök, belediyenin parktaki genel temizlik işi, tuvalet hijyeni ve aydınlatmalarıyla ilgilenmediğini savundu.

Kök, buradaki bazı ağaçların da kesildiğini ifade ederek, "Ağaçlar taşındı dediler. Taşınan ağacın gövdesi alınır. Kesilmez, bu çimler kuruduktan sonra birçok ağacın kesildiğini gördük. Biz parkımızın kurtarılmasını istiyoruz." dedi.

"Herkesin duyarlı olmasını istiyorum"

Parkın her yerinde sineklerin olduğunu ve kötü koktuğunu dile getiren Kök, bakımsızlık nedeniyle mahalle sakinlerinin artık parkı kullanamadıklarını söyledi.

Abbasağa Parkı'nın her yıl bakıma alınmasını ve hijyenik hale getirilmesini istediklerini anlatan Kök, "Herkesin duyarlı olmasını istiyorum. Çünkü parklar insanların nefes alanıdır. Abbasağa Parkı bizim için bir nefestir." dedi.