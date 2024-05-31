Beşiktaş açıklarında gemi arızası: Kurtarma römorkları bölgeye sevk edildi İstanbul Boğazı Beşiktaş önlerinde makine arızası yaşayan gemiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

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İHA

İstanbul Boğazı'nda yine gemi arızası yaşandı.

İstanbul Boğazı'ndaki trafik, bir geminin makine arızası yaşaması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Boğaz'ın Beşiktaş önlerinde, 176 metre boyundaki "Cornelia" isimli gemide makine arızası meydana geldi.

Geminin kurtarılması için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kılavuz kaptan ve "Kurtarma-9" römorkörü, ivedilikle olay yerine yönlendirildi.

Trafik askıya alındı

Boğaz'daki gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Konuya ilişkin açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Beşiktaş önlerinde makine arızası yaşayan CORNELIA isimli 176 metre boyundaki gemi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır." denildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)