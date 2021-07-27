Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, bu sene Süper Lig'e çıkan Adana Demirspor ile hazırlık maçı yapacak. Maçı izlemek isteyenler ise saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

Geçtiğimiz sezonu Sergen Yalçın'ın yönetiminde şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Beşiktaş, bu sene lige merhaba diyen Adana Demirspor ile hazırlık maçı yapacak.

Adana Demirspor, Süper Lig'e çıkmasının ardından yaptığı transferler ile dikkati çekiyor.

İki takımın maçını izlemek isteyenler ise maçın ne zaman ve hangi kanalda olduğunu merak ediyor.

Peki, Beşiktaş - Adana Demirspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

İki Süper Lig ekibinin karşı karşıya geleceği mücadele, 6 Ağustos 2021 Cuma günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Maç saat 21.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor'un yaptığı yıldız transferlerin sahada olacağı, merakla beklenen bu mücadelenin yayınlanacağı kanal için henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Ancak Smart Spor ekranlarından yayınlanması bekleniliyor.