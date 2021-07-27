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Beşiktaş - Başakşehir hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş - Başakşehir hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Başakşehir ile hazırlık maçı yapacak. Maçı izlemek isteyenler ise saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, maç ne zaman?