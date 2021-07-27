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- Beşiktaş - Başakşehir hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Beşiktaş - Başakşehir hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Başakşehir ile hazırlık maçı yapacak. Maçı izlemek isteyenler ise saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, maç ne zaman?
- Haber Merkezi
- 27.07.2021 - 14:09
Geçtiğimiz sezonu Sergen Yalçın'ın yönetiminde şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Sergen Yalçın ile devam kararı alan siyah-beyazlı takım, geçtiğimiz sezon ligde kalma mücadelesi veren Başakşehir ile hazırlık maçı yapacak.
Maçı izlemek isteyen futbolseverler, maçın ne zaman ve hangi kanalda olduğunu merak ediyor.
Peki, Beşiktaş - Başakşehir hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar..
BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?
Yeni sezon öncesi prova niteliğini taşıyan maç, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak. Mücadele, saat 19.00'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?
Bu karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı henüz netleşmedi. Ayrıca mücadele basına kapalı bir şekilde gerçekleştirilecek.