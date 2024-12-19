Haber Merkezi

Ligde ve Avrupa'da kötü geçiren, yönetimsel sorunları giderek artan Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat istifa etmiş, kulüp olağanüstü genel kurula kararı almıştı.

Siyar beyazlı kulüpte başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel, seçim öncesi canlı yayında kozlarını paylaştı.

Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk olan iki rakibin arasında kulübün borçlarıyla alakalı tartışma çıktı..

"50 MİLYON EUROYU NASIL BULACAKSIN"

Beşiktaş'ın sıkıntısının Mayıs ayına kadar 50 milyon euro olduğunu söyleyen Hüseyin Yücel, rakibine dönerek "50 milyon euroyu nasıl bulacaksın?" dedi..

"KİMSİN SEN YA"

Bunun üzerine sinirlenen Serdar Adalı ise şu ifadeleri kullandı: