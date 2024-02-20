Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan Batuhan Mumcu'ya ziyaret Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, ofisinde Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Hasan Arat'ı ağırladığı anları sosyal medyadan paylaştı.

ensonhaber.com

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu geçtiğimiz hafta, Almanya’nın başkenti Berlin’de 74. Uluslararası Berlin Film Festivali'ne katıldı.

Burada Türk dizilerine dair değerlendirmeler yapan Mumcu, yurda döndükten sonra ise önemli konuklar ağırlamaya devam ediyor.

Mumcu, kendisini ziyarete gelen Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı bakanlıktaki ofisinde ağırladı.

O anlara sosyal medyadan yer verdi

Hasan Arat'ın ziyaretine dair detayları paylaşan Batuhan Mumcu, şu ifadelere yer verdi;

Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Hasan Arat ve beraberindeki heyet ile bakanlığımızda bir araya geldik.



Nazik ziyaretleri için teşekkür ederim.

Mumcu'ya, Hasan Arat tarafından "24" numaralı isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması da hediye edildi.