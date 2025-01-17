Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı

AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Şüphelilerin, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde işlemleri ise sürüyor.

"AYLIK GELİRİM 85 BİN LİRA"

Savcılık ifadesi soru-cevap şeklinde ilerleyen Rıza Akpolat, aylık gelirinin 85 bin lira olduğunu, Emza Akaryakıt isminde inşaat firması bulunduğunu söyledi.

"Beltaş yönetim kurulu üyeliğine atanma süreci hakkında bilgi veriniz, belediye başkanının bu süreçteki rolü nedir?" sorusu üzerine Akpolat, yönetim kurulu üyelerini tanıdığını, Ahmet Aktaş'ın adını Alican Abacı'nın getirdiğini hatırladığını, Önder Gedik ile Esra Yenidünya'nın atanma sürecinin ise ortak akılla olduğunu kaydetti.

Taşınmaz satışına ilişkin kararı yönetim kurulunun aldığını, kendisinin bu durumu sonradan öğrendiğini anlatan Akpolat, Beltaş'a ait Ortaköy ve Rumeli Hisarı'ndaki taşınmazların satışına kimin karar verdiği sorusuna karşılık da satışı şirketin yaptığını ancak ne zaman ve hangi gerekçelerle yapıldığını bilmediğini belirtti.

"ŞEFFAF YÖNETİM ANLAYIŞI GEREĞİNCE İHALEYE ÇIKMA KARARI ALMIŞTIR"

Akpolat, taşınmazların satış sürecine ilişkin dosyada, ihale sürecinin başlatılmasında yönetim kurulu kararı olmadığının ifade edilmesi üzerine, "Şeffaf yönetim anlayışı gereğince ihaleye çıkma kararı almıştır. Yönetim kurulu kararında satışın yasal mevzuata uygun olması belirtilmiştir. Bu kapsamda yönetim kurulu başkanı Önder Gedik inisiyatif kullanıp satış yetkisi vermiştir." ifadelerini kullandı.

Taşınmazın satışına ilişkin ilan verilip verilmediğinin sorulması üzerine Akpolat, bilgisi olmadığını öne sürdü.

Akpolat, Ahmet Aktaş'ın yönetim kurulu üyesi seçilmesinden bir gün sonra taşınmazların satışına ilişkin karar alınması ile Ortaköy'deki taşınmazın Aziz İhsan Aktaş'a ait Elif LPG Akaryakıt AŞ'ye satışı sürecinde oluşturulan komisyonla ilgili bilgisi olmadığını savundu.

Savcılığın, söz konusu taşınmazın satışıyla ilgili yönetim kurulu kararı olup olmadığına ilişkin 2 Ocak'ta Beltaş'a yazı yazıldığını, bir gün sonra Önder Gedik, Ozan İş ve avukat Arif Sağlam'ın yönetim kurulu defteriyle savcılığa geldiğini, ancak ilgili evrakta 4-5 Temmuz 2024'te alınan yönetim kurulu kararı üzerinde noter tasdiki olmadığını, 3 Temmuz 2024'te ise Gedik'in yönetim kurulu üyesi olarak atandığına yönelik karar olduğunu ve bunun 8 Temmuz 2024'te onaylandığının görüldüğünü ifade etmesi üzerine Akpolat, bu konuda da bilgisi olmadığını iddia etti.

"PARALARIN AKTARILMA GEREKÇESİNİ BİLMİYORUM"

Akpolat, taşınmazın satışından 5 ay öncesinde Beltaş'ın aldığı değerleme raporunda bulunan taşınmazın değerinin 269 milyon lira, 4 milyon avro ve 4 milyon dolar olarak belirtildiği tutarsızlığa ilişkin rapor hakkında bilgisi olmadığını öne sürdü.

Satışı gerçekleşen taşınmaza ilişkin Elif LPG ve Akaryakıt firması tarafından 70 milyon liranın maaş ödemesi gerekçesiyle Beltaş'ın hesabına yatırıldığı, 400 milyon liranın Beşiktaş Belediyesinin hesabına geldiği ve Sarper Petrolcülük tarafından yatırılan yaklaşık 302 milyon liranın 301 milyon lirasının da Beşiktaş Belediyesinin hesabına aktarıldığının görüldüğünün sorulması üzerine Akpolat, "Paraların aktarılma gerekçesini bilmiyorum." yanıtını verdi.

Söz konusu taşınmazların iki firmaya satışına müdahil olup olmadığı ve Beltaş'a ödenen paraların Beşiktaş Belediyesi hesabına aktarıldığı gözetildiğinde satış kararlarını kendisinin verip vermediğinin sorulması üzerine Akpolat, bilgisi bulunmadığını, satış kararlarına dahil olmadığını ileri sürdü.

"DEĞERİNİN YÜZDE 60 ÜZERİNDE SATILDIĞINI ÖĞRENİNCE KAMUNUN MENFAATİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜP MUTLU OLDUM"

Akpolat, taşınmazların satışına ilişkin üç şirketin davet edilmesine kim tarafından karar verildiği ve sahipleri hakkında bilgisi olup olmadığı sorusuna karşılık, firmaları tanımadığını, ihaleye nasıl katıldıklarını bilmediğini belirtti.

"Teklif zarfları açıldıktan sonra açık artırma yoluna gidildiği ve Elif LPG ve Akaryakıt isimli firmanın da 470 milyon 760 bin liraya ihaleyi kazandığı ve Beltaş hesabına belirtilen tutarı yatırdığı görülmüştür. Ancak taşınmaz hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan 8 Ocak 2025 tarihli rapora göre satım tarihi 26 Temmuz 2024'te taşınmazın mevcut haliyle değeri 580 milyon 825 bin lira, rapor tarihinde ise mevcut haliyle değeri 651 milyon 291 bin lira olduğu belirlenmiştir. Bu husus hakkında söyleyecekleriniz nelerdir?" sorusunu Akpolat, "Ben satış yapıldıktan sonra bilgi sahibi oldum. Değerinin yüzde 60 üzerinde satıldığını öğrenince kamunun menfaati olduğunu düşünüp mutlu oldum." şeklinde yanıtladı.

"ADI GEÇEN FİRMALARI TANIMIYORUM"

Şüpheli Aziz İhsan Aktaş'ın sahibi olduğu "Barka, Vekontek, Bilginay, Elif LPG ve Akaryakıt" isimli firmaların 2020'den itibaren Beşiktaş Belediyesinden 18 ihale aldığı, ihalelerin çoğunluğunun pazarlık usulüyle yapıldığı aktarılarak, Aktaş'ın firmalarının faaliyet alanına giren belediyenin işlerinin tamamına yakınını alması konusunda söyleyecekleri sorulan Akpolat, "Adı geçen firmaları tanımıyorum. Kaç tane ihale aldıklarını bilmem. İhale süreci belediyemizin ilgili birimleri tarafından takip edilir. Toplantılarda neticelenen ihaleler hakkında konuşulur ancak firma sahipleri yahut ihale süreci anlatılmaz." ifadelerine yer verdi.

Akpolat, ihale süreçlerini bilmediğini, olağanüstü durum olmadığı sürece konuya dahil olmadığını, Aziz İhsan Aktaş'ı Beşiktaş Belediyesine taşeronluk yapması nedeniyle bildiğini, kişisel ve ticari ilişkisi olmadığını, yüz yüze görüşmediklerini iddia etti.

İhalelerin Aktaş'a ait firmaların kazanacağı şekilde ilana çıkıldığı ve rüşvet karşılığında söz konusu firmalara verildiğine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulduğunun belirtilmesi üzerine Akpolat, "Benim süreçten bilgim yoktur. İhale süreçlerini takip eden arkadaşlara yetki devri yaptım. Süreç onların bilgisi dahilinde yürütülür. Sözleşmeleri de ilgili arkadaşlar imzalar." ifadelerini kullandı.

"BU ŞAHSIN HANGİ KURUMDAN GELDİĞİNİ BİLMEM"

Şüpheli Akpolat, Ferhat Tutşi ve L.T. isimli kişileri tanıyıp tanımadığının sorulması üzerine, Tutşi'yi tanıdığını, L.T'yi ise tanımadığını öne sürdü.

Ferhat Tutşi'nin önceden Bağlar Belediyesinde çalıştığı ve bu belediyenin yaptığı ihaleleri Aziz İhsan Aktaş'ın firmalarının alması nedeniyle belediye başkanının rüşvet suçundan tutuklandığının bilindiği kaydedilerek, bu kişiyi Aktaş'ın isteği üzerine işe alıp almadığı sorulan Akpolat, "Bu şahsın hangi kurumdan geldiğini bilmem. Beşiktaş Belediyesine alma sürecinde Aziz İhsan Aktaş'ın benden isteği olmamıştır. Şahıs belediyeye müracaat ettikten sonra evrak önüme gelmişse ben de belirttiğim üzere imza atmış olabilirim." yanıtını verdi.

L.T'nin Nisan 2024'ten itibaren Beşiktaş Belediyesinde görev yaptığı, öncesinde Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde çalıştığı, eşi M.T'nin ise Aktaş'a ait Aktaş Bilişim Teknoloji isimli firmada çalıştığının tespit edildiği aktarılarak, L.T'yi Aktaş'ın isteği üzerine mi işe aldığı sorulan Akpolat, "Adı geçen şahsı tanımam. Belediyemizde çalışıp çalışmadığını da bilmem." ifadelerini kullandı.

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"BELEDİYENİN YAPTIĞI TÜM İŞ VE İŞLEMLERİ TAKİP ETMEM MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Belediyenin yaptığı ihalelerde usulsüzlük olduğunu düşünmediğini, Aktaş'la bağlantısı olmadığını iddia eden Akpolat, belediyenin yaptığı ihale ve taşınmaz satışlarından maddi menfaat elde edip etmediği sorusu üzerine şunları kaydetti: