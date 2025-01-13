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AA

Türkiye sabah saatlerinde yapılan operasyonu konuşuyor.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, gözaltına alındı.

'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği ortaya çıktı.

Ekiplerin 3 ay boyunca takip ettiği suç örgütünün ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında da, 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AKPOLAT'IN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Soruşturma kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da olduğu 39 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Polis ekiplerinin, hakkındaki soruşturma başlatılan 8 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

BELEDİYE BİNASINDA İNCELEME YAPILDI

Bu arada, sabah saatlerinde Balıkesir'de gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın İstanbul'daki evine giden İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, burada arama ve inceleme yaptı.

Ayrıca, belediye binası çevresinde polis ekiplerince alınan güvenlik önlemleri sürüyor.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Edremit'te gözaltına alınan Akpolat, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.

"NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

O sırada gazetecilerin sorularına kısa bir cevap veren Akpolat, "Ne olduğunu bilmiyorum. Avukatlarım açıklama yapacak." dedi.