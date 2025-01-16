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DHA

Geçtiğimiz günlerde yaşanan dikkat çeken gelişmede, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, gözaltına alındı.

Edinilen bilgilerde, 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği ortaya çıktı.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış ve 47 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da olduğu 40 şüpheli soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

İFADELERİNİN ALINMASI İÇİN 9 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin ifadelerinin alınması için 9 savcının görevlendirildiği öğrenildi.

Terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ise bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri) bağlanarak ifade vereceği öğrenildi.

Adliyeye getirilen şüphelilerin ifadelerinin alınmasına saat 10.40 itibariyle başlandı.

RIZA AKPOLAT'IN İFADESİ YAKLAŞIK 1,5 SAAT SÜRDÜ

Sabah saatlerinde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 17.50'de başlayan savcılıktaki ifadesi yaklaşık 1,5 saat sonra tamamlandı.

AKTAŞ'IN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Diğer yandan soruşturmada adı geçen ve suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlıklarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine el konuldu.