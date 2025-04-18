Beşiktaş Belediye Başkanı Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz dahil 6 kişi gözaltına alınmıştı.

YILMAZ DAHİL 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Beşiktaş Belediyesi’nde yürütülen ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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