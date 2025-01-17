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İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün ihale yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştı.

Örgüte ilişkin gerçekleştirilen çalışmalarda, örgüt üyelerinin belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihale süreçlerini düzenlediği ve ihaleleri kendi firmalarına yönlendirdiğini tespit etmişti.

Yapılan tespitin ardından soruşturma başlatılırken, bu çerçevede aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş’ın da bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Savcılıkta 9 saat boyunca ifade verdikten sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli tutuklandı.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA YENİ DETAY

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında yeni bir detay ortaya çıktı.

Akpolat'ın, aylık gelirine ilişkin yaptığı beyanlarda tutarsız ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

"GELİRİM 85 BİN TL" DEMİŞTİ, HAKİMLİKTE 500 BİN TL DEDİ

Öte yandan şüpheli Akpolat'ın Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunun detayları ortaya çıktı. Akpolat'ın, savcılıkta verdiği ifadesinde aylık gelirinin 85 bin lira olduğunu, hakimlikteki sorgusunda ise 500 bin lira olduğunu söylediği ortaya çıktı.

TUTUKLULUĞUNUN GEREKÇESİ

Şüpheli Akpolat'ın ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' ve ‘rüşvet almak' suçlarından tutuklanma gerekçesinde ise Akpolat'ın suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi, kaçacağına yönelik somut olgunun varlığı, delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı ifade edildi.