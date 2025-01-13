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Haber Merkezi

Sabah saatlerinde yapılan operasyon, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü...

'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği ortaya çıktı.

Ekiplerin 3 ay boyunca takip ettiği suç örgütünün ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında da 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI AKPOLAT DA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da olduğu 39 şüpheli gözaltına alındı.

Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partililer, akşam saatlerinde Beşiktaş Belediyesi önünde toplandı..

ÖZGÜR ÖZEL'İN KONUŞMASINI KESEN SLOGAN

Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Beşiktaş Belediyesi önünde toplanan CHP'lilere hitap etti..

"CUMHURBAŞKANI İMAMOĞLU"

Akpolat'a destek açıklaması yapan Özel'in konuşmasını bölen partililer "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları attı.