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Haber Merkezi

CHP'li belediyelerde işçiler, paralarını alamadıkları için isyanda...

İstanbul'da CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin temizlik, park ve bahçeler, veteriner işleri ve fen işleri birimlerinde çalışan işçiler, maaşlarının aylarca gecikmesi nedeniyle iş bıraktı.

Görev yerlerine giden işçiler, iş kıyafetlerini giydi ancak mesaiye başlamadı.

İŞÇİLER İŞ BIRAKTI: SOKAKLAR ÇÖP YIĞINLARIYLA DOLDU

Alacaklarının ödenmemesi nedeniyle iş bırakan işçiler çöpleri toplamayınca sokaklarda yine bilindik manzaralar görüldü.

İlçenin en önemli noktaları Ortaköy'de çöp yığınları oluştu.

MAHALLELİ TEPKİLİ

Çöplerin konteynerlerden taştığı vatandaş kamerasına yansırken işçilerin mağduriyetinin ne zaman giderileceğine dair belediyeden bir açıklama gelmedi.

Mahalle sakinleri, kötü koku ve hastalık yayılma riski nedeniyle oluşan çöp yığınlarına tepki gösterdi.

CHP'NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI İLÇELERDEN BİRİ

Öte yandan 31 Mart 2024 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP, yüzde 64,12'lik oy oranıyla büyük farkla sandıktan birinci sırada çıkan parti olmuştu.

Tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise yüzde 66 oy almıştı.

Yine belediye meclis seçim sonuçlarında ise bu oy oranının daha da arttığı görüldü.

Belediye meclis üyeliğinde ise CHP yüzde 73 oy aldı.