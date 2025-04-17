Beşiktaş Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu: 12 kişiye gözaltı

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CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik başlatılan rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Aziz İhsan Aktaş” suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Aktaş Suç örgütünün, Beşiktaş Belediyesi’nden aldığı ve fesat karıştırıldığı iddia edilen ihalelerin hazırlık sürecinde yer aldığı tespit edildi.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DAHİL 12 KİŞİYE GÖZALTI

Soruşturmayı yürüten Başsavcılığın talimatıyla, Beşiktaş, Beyoğlu ve Sancaktepe belediyelerindeki 12 görevli için yakalama kararı çıkarıldı.

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ’ın da aralarında bulunduğu 11 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılıyor.

NE OLMUŞTU

İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi başta olmak üzere bazı belediye başkanı ve üst düzey belediye yöneticilerine rüşvet verildiği ve ihalelere fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine Ocak ayında soruşturma başlatılmıştı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı Aziz İhsan Aktaş’ın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli tutuklanmıştı.