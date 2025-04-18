Beşiktaş Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: 12 şüpheli adliyede

AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

ŞÜPHELİLERİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, belediyedeki ihalelere fesat karıştırmak iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

GÖZALTINA ALINAN 12 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sağlık kontrollerinin ardından aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz ile Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ'ın da olduğu 12 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU

Beşiktaş Belediyesi de dahil olmak üzere bazı belediye başkanı ve üst düzey belediye yöneticilerine rüşvet verildiği ve ihalelere fesat karıştırıldığı iddiaları sonucu soruşturma başlatılmıştı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş’ın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli, tutuklanmıştı.

YENİ BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ

Ardından İçişleri Bakanlığı, Akpolat'ı 'geçici tedbir' olarak görevden uzaklaştırıldı ve yeni bir belediye başkan vekili seçilmesi için süreç başlatılarak Beşiktaş Belediye Meclisi’nde yapılan oylama sonucunda, CHP'li Ömer Rasim Şişman, belediye başkan vekili olarak seçildi.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz ile Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Akçadağ'ın da aralarında olduğu 12 belediye görevlisinin, suç örgütünün belediyeden aldığı ihalelere fesat karıştırdığını belirlendi.

Soruşturmada savcılık bu tespitler üzerine şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda; Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ, Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdovan Anıl ile aynı belediye çalışanları müdür Filiz Yolsal, mühendis Ali Fuat Toptaş, veri hazırlama ve kontrol işletmenleri Ali Güvendi ile Nilgün Boduk, eğitmen Gülşah Ocak, tahsildar Erdal Özece, ihale komisyonu üyesi belediye memuru Bilal Ören, Beyoğlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Zafer Ozan Ay, Sancaktepe Belediyesi Basın ve Yayın Müdürü Gökhan Turan gözaltına alındı.