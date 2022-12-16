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    Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması: 3 tutuklama

    Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 16.12.2022 - 08:16
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    Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması: 3 tutuklama

    Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında yakalanarak adliyeye sevk edilen Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Ayrıntılar gelecek...


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