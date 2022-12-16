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- Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması: 3 tutuklama
Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması: 3 tutuklama
Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 16.12.2022 - 08:16
Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında yakalanarak adliyeye sevk edilen Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayrıntılar gelecek...