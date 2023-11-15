Beşiktaş’a özel kartal heykeli: İBB yaptırdı Beşiktaş Meydanı'na yapılan 'kartal heykeli' siyah-beyazlı taraftarları kızdırmıştı. Tartışmalara neden olan kartal heykelinin ise Ekrem İmmaoğlu'nun talimatıyla İBB tarafından yaptırıldığı ortaya çıktı.

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ensonhaber.com

CHP'li belediyelerde vatandaşlara hizmet olarak görülen 'heykel belediyeciliği' bir türlü gözden düşmüyor.

Öyle ki CHP'li belediyeler bu alanda birbirleriyle yarışıyor.

Düzenli olarak ya bir CHP'li il belediyesi ya da ilçe belediyesi tarafından heykel yaptırılıyor.

Son heykel örneği ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.

İBB 'kartal heykeli' yaptırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve Beşiktaş Kulübü'nün 120. yılı anısına, Beşiktaş İskele Meydanı’na; kartal heykeli yaptırdı.

Açılışa dair görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, paylaşımına "Beşiktaş yeni meydanına kavuşuyor, semtin sembolü kartal heykeli yerini aldı." notunu düştü.

Sosyal medyada gündem oldu

Tasarımıyla dikkat çeken kartal heykeli sosyal medyada viral oldu.

Taraftar tepkili

Beşiktaşlı taraftarlar, "Bunun neresi Kartal'a benziyor?" şeklinde tepkilerini dile getirdi.

5.2 metre kanat açıklığına sahip

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü Başkanı Prof. Bülent Çınar tarafından 2,5 aylık bir çalışma sonucunda tamamlanan heykel, 100. yıllık çağdaş Türkiye’nin dinamik yapısını çağrıştıracak şekilde tasarlandı.

Bülent Çınar tarafından yapılan Kartal heykeli; 3.6 metre yüksekliğe, 5.2 metre kanat açıklığına sahip.

Heykel, yaklaşık 400 metre 316 kalite paslanmaz çelik boru, lazer kesim teknolojisi ile kesildikten sonra 923 adet boru, lazer kaynağı ile bir araya getirildi.

6000 kilogram ham granit bir kayaya sabitlendi

Toplam ağırlığı 1400 kilogram olan heykel yine meydanı kaplayan granitler ile aynı ocaktan seçilmiş 6000 kilogram ham granit bir kayaya sabitlendi.