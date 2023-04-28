Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic derbi öncesi kazaya karıştı

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
Teknik direktör Şenol Güneş, orta saha hattında Salih Uçan ile Amir Hadziahmetovic'i kullanmayı düşünüyor.
Futbolseverlerin büyük heyecan yaşadığı derbi öncesinde, siyah-beyazlı takım kaza haberiyle sarsıldı.
Hadziahmetovic'e kaza şoku
Bugün öğle saatlerinde İstanbul'un Sarıyer ilçesinde futbolcu Hadziahmetovic'in kazaya karıştığı öğrenildi.
Otomobiliyle seyir halinde olan yıldız futbolcu, aynı istikametteki Uğur Turhan idaresindeki plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Yara almadan kurtuldu
Kaza sonucu yere savrulan motosikletli yaralandı. Futbolcu ise kazayı yara almadan atlattı.
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Emniyete götürüldü
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı adamı yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.
Futbolcu ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan araçlar çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi.