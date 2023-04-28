İHA

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Teknik direktör Şenol Güneş, orta saha hattında Salih Uçan ile Amir Hadziahmetovic'i kullanmayı düşünüyor.

Futbolseverlerin büyük heyecan yaşadığı derbi öncesinde, siyah-beyazlı takım kaza haberiyle sarsıldı.

Hadziahmetovic'e kaza şoku

Bugün öğle saatlerinde İstanbul'un ilçesinde futbolcu Hadziahmetovic'in kazaya karıştığı öğrenildi.

Otomobiliyle seyir halinde olan yıldız futbolcu, aynı istikametteki Uğur Turhan idaresindeki plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic derbi öncesi kazaya karıştı

Yara almadan kurtuldu

Kaza sonucu yere savrulan motosikletli yaralandı. Futbolcu ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Emniyete götürüldü

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı adamı yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Futbolcu ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan araçlar çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi.

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic derbi öncesi kazaya karıştı
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic derbi öncesi kazaya karıştı
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic derbi öncesi kazaya karıştı
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic derbi öncesi kazaya karıştı
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic derbi öncesi kazaya karıştı