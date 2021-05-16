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Beşiktaşlı taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı

Beşiktaşlı taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı

Şampiyonluk kutlamalarına müdahale eden bekçiler havaya kontrolsüz bir şekilde ateş açtı. Açılan ateş sonrasında bazı taraftarların bekçilere tepki göstermesi sonrası olaylar büyüdü.