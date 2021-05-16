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    Beşiktaşlı taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı

    Beşiktaşlı taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı

    Şampiyonluk kutlamalarına müdahale eden bekçiler havaya kontrolsüz bir şekilde ateş açtı. Açılan ateş sonrasında bazı taraftarların bekçilere tepki göstermesi sonrası olaylar büyüdü.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2021 - 12:04
    • Güncelleme : 16.05.2021 - 12:16
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    İstanbul'da dün gece Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası kutlama yapan taraftarlar ile bekçiler arasında gerginlik yaşandı.

    Süper Lig'te Beşiktaş'ın Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenmesiyle şampiyon olmasının ardından, siyah-beyazlı taraftarlar, konvoylar eşliğinde Beşiktaş ilçesine geldi.

    HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

    Taraftar grubunu dağıtmaya çalışan bekçilere, taraftarlar zorluk çıkardı.

    Beşiktaşlı taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında burada çıkan arbedede bekçiler kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı.

    Kontrolsüz bir şekilde havaya ateş açan bekçilerin bu davranışına, tepki gösteren taraftarların tutumu sonrası olaylar büyüdü.

    Beşiktaşlı taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı #1

    Beşiktaşlı taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı #2

    Taraftarları dağıtmak isteyen bekçiler havaya ateş açtı VİDEO

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