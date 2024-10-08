Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın olayında yeni gelişme! Beşiktaş'ta bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Davanın görülen duruşmasında olay yerinde keşif yapılması yönünde karar çıktı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Mahkeme, olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

TADİLAT SIRASINDA FACİA YAŞANMIŞTI

Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan tarihinde 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2’nci katında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapımı sırasında yangın çıkmış, çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin 22 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 33.Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri’deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan salonda görülen duruşmada 5 tutuklu sanık ve taraf avukatları hazır bulundu.

"HER YIL YENİLİYORDUK"

Duruşmada tanık olarak ifade veren Berna Çaltepe, gece kulübünde muhasebe müdürü olarak çalıştığını belirterek, "Kulüpte daha önce yangın çıktığına şahit olmadım. Duvar için kullanılacak malzemenin yanmaz özellikte olduğunu faturalardan biliyorum. Her yıl yangın söndürme aletlerini yeniliyorduk. Şahzade Bey her konuyla ilgili bilgisi olmasını isterdi. Çalışanlara iş güvenliği eğitimi verildi. Sabit bir iş güvenliği uzmanımız vardı. Mekan açık olunca 600-700 kişi oluyordu. Tadilat izni alınmadığını bu olaylar olduğu için biliyorum. Kulüp aktifken yeşil 'çıkış' yazan tabelalar vardı. Her şeyi detaylı hatırlamıyorum ancak bunların faturaları mevcuttur. Tüplerin çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Yangında muhasebe zarar gördü mü bilmiyorum" dedi.

"30 SANİYE İÇİNDE ÇOK BÜYÜDÜ"

Gece kulübünde garson olarak çalıştığını söyleyen ve tanık sıfatıyla ifade veren Engin Eser ise yangına kulübün kapısında yakalandığını belirterek, "Ben iş sağlığı güvenliği dersine denk gelmedim. Yangın tüplerinin değişimine denk gelmedim. Son hafta olduğu için olay günü sahne kurulacaktı. Yangın ilk önce küçüktü ancak 30 saniye içinde çok büyüdü" ifadelerini kullandı.

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILACAK

Alınan ifadelerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, 21 Ekim Pazartesi günü olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)