Beşiktaş'ta araçların üzerine ağaçlar devrildi

Kar yağışının ardından Beşiktaş'ta iki ağaç, araçlarda hasar oluşturdu. Ağaçlar, itfaiye ekipleri tarafından kesildi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışına dayanamayan ağaçlar devrildi.

Beşiktaş ilçesinde de karın ağırlığını kaldıramayan iki ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine düştü.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

İlk olay Konaklar Mahallesi üzerinde yaşandı. Bir çam ağacı, park halindeki iki otomobilde hasara sebep oldu. Otomobil sahipleri durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, ağacı motorlu testere ile keserek kaldırdı.

İkinci olay ise Cihannüma Mahallesi Akdoğan Sokak üzerinde meydana geldi. Burada da park halindeki bir otomobilin üzerine söğüt ağacı devrildi. Araç sahibinin bildirmesi üzerine itfaiye ekibi devrilen ağacı kesti.

Beşiktaş'ta araçların üzerine devrilen ağaçlar kesildi