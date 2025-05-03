Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

CHP'li belediyeler, çöp sorunuyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Kartal ve Maltepe'nin ardından Beşiktaş, çöp dağlarının son adresi oldu.

Beşiktaş Belediyesi, çalışanlarıyla maaş problemini çözemedi.

Bunun ardından toplanmayan çöpler, ilçede ağır bir kokuya ve kötü görüntülere neden olmaya başladı.

Beşiktaş Belediyesi bir açıklama yaparak kendini savundu ancak vatandaşlar isyan ederek, çöplere bir çare bulunmasını bekliyor.

GREV GÜNLERDİR SÜRÜYOR, VATANDAŞ BELEDİYEDEN HABER BEKLİYOR

İşçilerin grevi günlendir sürerken vatandaşlar ise sosyal medyadan çözüm aramaya başladı.

Çöp dağlarının fotoğraflarını sosyal medyaya atan vatandaşlar, sokakların ne zaman temizleneceğini merak ediyor.

"REZİL BİR YÖNETİM"

Her tarafın pislik içinde olduğunu söyleyen vatandaşlar, Beşiktaş'ın rezil bir şekilde yönetildiğini ve bu çöp sorunun da çözüleceklerine inanmadıklarını belirtti.