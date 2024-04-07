Beşiktaş'ta gece kulübündeki yangında ihmaller zinciri: 'Binanın giriş çıkış kapıları kapalıydı' 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yürütülen soruşturmada hazırlanan keşif raporunda, tedbirsizlik ve aksaklıklar nedeniyle yangının büyüdüğü bu nedenle de can kaybının arttığı ortaya çıktı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki yangın, Türkiye'nin gündeminde.

29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünde ekiplerin çalışmaları devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında bilirkişiler ve 2 savcı tarafından yapılan inceleme sonrası hazırlanan keşif raporunda, yangına yol açan tedbirsizlikler ve yangındaki ihmaller gözler önüne serildi.

Binanın giriş-çıkış kapılarının kapalı olduğu ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında yapılan çalışma ve incelemeler neticesinde hazırlanan raporlar ve elde edilen bulgular adeta kan dondurdu.

Açık kaynak yapılmasıyla başlayan yangının, yanıcı malzemelerin iş yerinde tutulması, binanın giriş çıkış kapılarının kapalı olması, yangın söndürme sisteminin çalışmaması ve acil çıkışları gösteren aydınlatıcı tabelaların olmaması gibi tedbirsizlik ve aksaklıklar nedeniyle büyüyerek can kaybının artmasına yol açtığı belirtilen raporda, şüphelilerin tedbirsiz hareket ederek sorumluluklarını yerine getirmediklerine vurgu yapıldı.

Çıkış yönünü bulamadıkları için hayatlarını kaybettiler

Gözaltına alınan bazı şüphelilerin emniyette verdiği ifadeler, yangın sırasında ölen işçilerin kaçabilme ihtimallerinin bulunduğunu ancak çıkış yönünü bulamadıkları için hayatlarını kaybettiklerini de ortaya koydu.

30'u aşkın çalışan yangın sırasında çalışıyordu

İş yeri açılışının Ramazan Bayramı'na yetişmesi için genel tadilatın aceleye getirildiğine dikkati çekildi.

Keşif raporunun değerlendirme bölümünde, dekor, demir doğrama, mobilya işleri, elektrik işlerini yapan firmalar bulunduğu belirtilerek, yangın esnasında 30'dan fazla çalışanın tadilat çalışmasını yürüttüğü kaydedildi.

İç tadilatlar aynı anda yapıldı

İş yerinin fiziksel özelliklerinin anlatıldığı raporda, iş yeri iç mekanının oval şeklinde olduğu, etrafında localarla çevrilmiş 750 metrekarelik alan bulunduğu, asma katların yine tüm salonu çevreleyecek loca şeklinde ve oval biçimde devam ettiği, eğlence merkezinin, 2000 metrekare veya üzeri kapalı bir alandan oluştuğu ve iç tadilatların tüm mekanlarda aynı anda, birden yapıldığının anlaşıldığı vurgulandı.

"Yaşanan arızanın nedeni anlaşılamadı"

Bu nedenle çalışan sayısının bu kadar çok olduğunun anlaşıldığı belirtilen raporda, şu çarpıcı tespitler yer aldı:

"Tüm çalışmaların ana salonda yapıldığı, bu kısmın tamirat, tadilat monte yapma yeri olarak kullanıldığı, demir doğrama, ekleme, kaynak, birleştirmenin bu kısımda yapıldığı, burada yapılan bu kadar elektrikli çalışma esnasında elektrik sigorta ve elektrik panosunda nasıl bir arızanın meydana gelmediğinin anlaşılmadığı, ana salona giriş yapılan yerin sağ tarafında asılı vaziyette kalmış ve halen uçunda elektrot bulunan kaynak makinesinin bulunduğu, bu kısımda bulanan demir doğramalar üzerinde çalışma yapıldığı tespit edilmiştir.

"Koltuk süngerleri olduğu bir kısımda yangın başlamıştır"

Kaynak yapılan yerde zemin seviyesinde çok miktarda, tahtalar kırıntıları, tahta talaş ve tozları, izolasyon malzemeleri, duvar kaplama dekor malzemeleri, strafor kırıntıları, poliüretan malzemeler, koltuk süngerleri olduğu bir kısımda yangın başlamıştır. Bu kısımdaki kaynak makinesinin aktif vaziyette olduğu, diğer tarafta görülen kaynak makine ve aletlerinin kapalı olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca yangının ağırlık merkezinin, salon girişine göre sağ tarafta olduğu, burada yapılan elektrotlu kaynak makinesiyle yapılan çalışma esnasında yere ve etrafa dağılan kıvılcımların yerde ve kaynak yapılan yerin sahne altı veya loca altı aralarından kapalı yere düştüğü, burada bulunan yanıcıları tutuşma sıcaklığına kadar ısıtarak alevli yanmayı başlattığı belirlenmiştir."

'Yangın geç fark edildi'

Raporda, çalışmanın devam etmesi ve etrafa dağılan kaynak ışını nedeniyle yanmanın geç fark edildiğine işaret edilerek, yangının etrafta bulunan çok çabuk yanıcı ve kolay alev alıcı diğer malzemelere sirayetiyle hızlı bir şekilde yayılmış olabileceği kaydedildi.

8 kişi tutuklandı

İhmal ve kusurları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 12 şüpheliden biri emniyetten 2 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından, 1'i de nöbetçi hakimlikçe mahkemece serbest bırakılırken 8 şüpheli ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)